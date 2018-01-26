Машина времени в действии: триумфальное возвращение ретро-трендов

1. Мебель из бамбука и ротанга

Популярная в семидесятые годы бамбуковая и ротанговая мебель опять войдет в моду. Как считают специалисты, она привнесет долю живости в популярные скандинавские интерьеры с их поднадоевшей монохромностью.

A post shared by Rattan SK (@rattangr) on Feb 9, 2017 at 12:17pm PST

2. Пестрые ковры

Некоторые до сих пор холодеют от ужаса, вспоминая пестрые многоцветные ковры и паласы. В этом году в домах и квартирах непременно должны поселиться яркие ковры и ковровые напольные покрытия с пестрым орнаментом.

3. Диваны с обивкой в цветочек

По мнению дизайнеров, столь популярные в восьмидесятых кресла и диваны с обивкой из ткани в цветочек вновь займут свои почетные места в наших гостиных.

4. Лиловый цвет

Любители гламура! Если вы еще не успели это сделать, немедленно покрасьте стены в сиреневый или фиолетовый!

5. Обои в цветочек