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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • Машина времени в действии: триумфальное возвращение ретро-трендов

Машина времени в действии: триумфальное возвращение ретро-трендов

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Сейчас мало кто помнит, какой фурор в свое время произвела мебель из бамбука. Да и пестрые обои надолго были вытеснены крашеными стенами. Однако специалисты прогнозируют скорое возвращение этих и многих других ретро-трендов, пишет Kodu со ссылкой на idealhome.co.uk. 

1. Мебель из бамбука и ротанга 

Популярная в семидесятые годы бамбуковая и ротанговая мебель опять войдет в моду. Как считают специалисты, она привнесет долю живости в популярные скандинавские интерьеры с их поднадоевшей монохромностью.

 

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2. Пестрые ковры

Некоторые до сих пор холодеют от ужаса, вспоминая пестрые многоцветные ковры и паласы. В этом году в домах и квартирах непременно должны поселиться яркие ковры и ковровые напольные покрытия с пестрым орнаментом. 

3. Диваны с обивкой в цветочек

По мнению дизайнеров, столь популярные в восьмидесятых кресла и диваны с обивкой из ткани в цветочек вновь займут свои почетные места в наших гостиных. 

4. Лиловый цвет

Любители гламура! Если вы еще не успели это сделать, немедленно покрасьте стены в сиреневый или фиолетовый!

5. Обои в цветочек

В дополнение к дивану в цветочек обои с цветочным рисунком? Об этом дизайнеры умалчивают. Видимо, все-таки или одно, или другое. 

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