Машина времени в действии: триумфальное возвращение ретро-трендов

Сейчас мало кто помнит, какой фурор в свое время произвела мебель из бамбука. Да и пестрые обои надолго были вытеснены крашеными стенами. Однако специалисты прогнозируют скорое возвращение этих и многих других ретро-трендов, пишет Kodu со ссылкой на idealhome.co.uk.
1. Мебель из бамбука и ротанга
Популярная в семидесятые годы бамбуковая и ротанговая мебель опять войдет в моду. Как считают специалисты, она привнесет долю живости в популярные скандинавские интерьеры с их поднадоевшей монохромностью.
2. Пестрые ковры
Некоторые до сих пор холодеют от ужаса, вспоминая пестрые многоцветные ковры и паласы. В этом году в домах и квартирах непременно должны поселиться яркие ковры и ковровые напольные покрытия с пестрым орнаментом.
#NewYearTrends: What do you think of Ultra Violet? The tip for interiors is to use this shade sparingly as an accent or temper with neutrals. See how we’ve used our Fair Isle carpet by Margo Selby. http://bit.ly/2BFh9dB #ColourOfTheYear #UltraViolet #InteriorTrends #interiors #interiodesign #patternedcarpet
3. Диваны с обивкой в цветочек
По мнению дизайнеров, столь популярные в восьмидесятых кресла и диваны с обивкой из ткани в цветочек вновь займут свои почетные места в наших гостиных.
4. Лиловый цвет
Любители гламура! Если вы еще не успели это сделать, немедленно покрасьте стены в сиреневый или фиолетовый!
5. Обои в цветочек
В дополнение к дивану в цветочек обои с цветочным рисунком? Об этом дизайнеры умалчивают. Видимо, все-таки или одно, или другое.