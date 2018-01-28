Обеспечение безопасности учеников - обязанность школы

Перемена. Группа учеников начальных классов толкается в коридоре. По дороге в класс мимо них проходит учительница, которая замечает бодающихся малышей, просит прекратить баталии и исчезает за дверью класса. Одному из мальчишек достается пару тумаков по голове и лицу, кто-то блокирует его движения, а кто-то злорадно смеется. Пацан падает, а его сверстник снимает происходящее на телефон.

Звенит звонок на урок. Охранник, следящий за камерами, традиционно ничего не заметил. Дежурный учитель находится в другом конце коридора.

В подобных случаях обвиняющий взгляд родителей обращен в сторону школы – кто-то ведь должен ответить! И в самом деле, по закону школа обязана нести ответственность за душевное здоровье и физическую безопасность всех детей. Однако это не означает, что владелец школы всегда ответственен за происходящее в ней.

Кто отвечает?

О пенитециарной ответственности речь может вестись в случае совершения преступлений и правонарушений (например, когда учитель угрожает ученику, применяет физическое насилие или публикует деликатные данные). Если конфликт возникает между учениками, то они могут понести гражданско-правовую ответственность (к примеру, порча чужого мобильного телефона или причинение ущерба здоровью). В таком случае пострадавшая сторона может подать на обидчика в суд первой инстанции. Если будет доказана недостаточность надзора, то речь может вестись и об ответственности владельца школы.

Местное самоуправление несет ответственность в том случае, если оно не справилось с созданием безопасной среды для учащихся, несмотря на то, возник ли ущерб по вине организации или отдельного лица. Другими словами, ответственность лежит на владельце школы как в случае насилия над учеником со стороны учителя или его невмешательстве в избиение ученика, так и в случае падения ребенка по причине неспособности школы организовать посыпание скользких участков гранитной крошкой.

В случае подобных инцидентов, происходящих в муниципальных школах, можно обратиться в административный суд, где ответчиком никогда не будет работник школы, а местное самоуправление как ее владелец.

Как нужно трактовать обязанность школы гарантировать безопасность учеников?

Учеников нужно защищать от самих себя, одноклассников и сотрудников школы, а также от других лиц, попадающих в учебное учреждение.

Закон разделяет ответственность за необеспечение безопасности поровну между владельцем школы и ее работниками, предусматривая за это соответствующее наказание.

Закон обязывает осуществлять надзор за учениками в течение всего учебного дня как во время уроков и перемен, так и на занятиях в группах продленного дня или кружках. Это же требование распространятся на внешкольные мероприятия (например, экскурсии).

Судебные разбирательства. Кто должен представлять доказательства?

В ходе судебных разбирательств может встать вопрос о получении компенсации за нанесение нематериального, т.е. морального ущерба (особенно в случае нанесения вреда здоровью и моральное унижение). От владельца школы можно потребовать возмещения ущерба за халатность.