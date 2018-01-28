Лиз Гуллифорд: чем легче характер, тем счастливее жизнь

Чувство благодарности является матерью всех добродетелей, утверждает Лиз Гуллифорд при ответе на вопрос, что важнее всего при воспитании характера. Современные родители, добавляет она, безусловно заинтересованы в академическом развитии своих детей, однако хотят при этом, чтобы они были еще и добропорядочными гражданами.

- Какие добродетели развивают в британских школах и чего ожидают от детей?

- Верю, что во всех школах ценится доброта, сочувствие, готовность прийти на помощь и чувство благодарности. Помимо этого важное место занимают также умение себя контролировать, решительность и стабильность. Эти качества необходимы для того, чтобы быть эффективным учеником. Вопрос в том, являешься ли ты также хорошим человеком.

- Как организовано воспитание характера в британских школах?

- Очень важен образец. Дети учатся доброте за счет того, что видят своими глазами: важны ли добродетели в ежедневной жизни школы, сталкиваются ли они на практике с готовностью помочь, доброжелательностью и почтением.

Эффективным способом воспитания характера являются истории о различных героях. Дети на наглядных примерах понимают их поведение: храбры ли они, умеют ли сопереживать и т.д.

- Какие ошибки возможны при воспитании у детей характера?

- Зачастую случается, что детям рассказывают о добродетелях – например, о благодарности, – не объясняя при этом смысла этого понятия. Не приводятся примеры различных видов добродетелей, некоторые из которых не столь уж и добродетельны.

Другая проблема заключается в том, что люди склонны связывать воспитание характера с какой-то доктриной или идеологией. Если заниматься духовным воспитанием через призму идеологии, то это может отпугнуть родителей. Например, в США беспокоятся о чрезмерном патриотизме в процессе воспитания детей.

- Как образ мыслей ребенка оказывает влияние на его удовлетворенность жизнью в школе, а также после ее окончания?

- Образ мыслей оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. По этой причине надо пропагандировать открытый тип мышления, при котором человек верит в то, что его успехи зависят не столько от врожденных качеств, сколько от предпринимаемых усилий. От образа мыслей, например, зависит то, как человек реагирует на ограничения и препятствия: рассматривает ли он их как интересные вызовы или думает, что так и так не справится, поскольку недостаточно талантлив. В случае возникновения подобной проблемы речь идет либо о замкнутом типе мышления, либо об образе мыслей, ориентированном на рост (англ. – fixed mindset and growth mindset). При открытом разуме дети больше довольны своей жизнью и у них появляются такие способствующие развитию добродетели, как решительность и интеллектуальное смирение.

- Какие приемы содействуют развитию мышления, ориентированного на рост?

- Ученика нужно хвалить умно. Признания достойны его усилия и предприимчивость, а не ум. «Отличная работа, ты действительно умный мальчик!» - когда ребенок слышит такое одобрение, то оно формирует скорее замкнутый тип мышления. Ребенок не хочет больше рисковать, поскольку неудача выставит его в глупом свете.

Хвалите за действия. Это вдохновляет детей на дальнейшие исследования. Хвалите за усилия как тех, кто никогда не достигает выдающихся результатов, так и отличников, которых всегда нужно держать под интеллектуальным напряжением. Когда у ученика что-то идет наперекосяк, то лучше занять позицию not yet – не все пока получается, но в следующий раз получится гораздо лучше.