Семейные врачи: одному поколению допиться до гроба невозможно

«На периферии все значительно улучшилось. Новое поколение не пьет до полусмерти. Если говорить об Эстонии в целом, молодежь интересуют скорее наркотики и особенно конопля», - отмечает семейный врач из Антсла 37-летним стажем Маргет Моппель.

По ее словам, спиртное поражает, прежде всего, печень, но если прекратить пить, то она восстанавливается. При этом Моппель добавляет, что если у человека цирроз печени, то, конечно, восстанавливаться уже нечему.

«Иногда я поражаюсь тому, как организм выдерживает, когда человек пьет сорок лет подряд. В большинстве случаев сердечно-сосудистая система не повреждается, а страдают печень и почки, которые, к счастью, легко восстанавливаются», - отметила она.

Семейная медсестра из Тырва говорит, что никаких особенных изменений в потреблении алкоголя она не заметила. «Кто пьет, тот и продолжает пить, а те, кто алкоголь не употребляет, не стали этого делать и благодаря приграничной торговле», - отметила она, добавив, что среди пациентов у них люди среднего возраста, у которых проблемы с алкоголем были и ранее.

Семейный врач Хяэдемеэсте, находящегося в 20 километрах от Икла, Кайа Метсаору, отметила, не заметила влияния приграничной торговли на употребление алкоголя. «С молодежью все хорошо. Люди старшего поколения, которые уже давно стали алкоголиками, продолжают ими оставаться», - сказала Метсаору.