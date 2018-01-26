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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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  • Напоминание: бонусы Partnerkaart сгорят в конце этого месяца

Напоминание: бонусы Partnerkaart сгорят в конце этого месяца

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Карточки клиентов разных сетей магазиной.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Карточки клиентов, как правило, дают за каждую покупку бонусные пункты, которые позже можно использовать при оплате какой-то покупки. Но запомнить, когда сгорают накопленные таким образом деньги, не так-то просто. 

Клиенты сети Selver должны запомнить, что 31 января они могут потерять все бонусы, накопленные за прошлый год. Кроме Selver, карточку Partnerkaart можно использовать, а значит, собирать бонусы, в Kaubamaja, ABC King, SHU и I.L.U.

Свое сальдо можно проверить в самообслуживании на сайте Partnerkaart.ee. Бонусы, собранные в январе этого года, будут действительны до января будущего года.

Время действия бонусных пунктов, собранных на карты клиентов Säästukaart, Prisma konto и Rimi, у каждого клиента отличается. Собранные деньги сгорают через год после начала их накопления.

Бонусные деньги, собранные по карточку сети Maxima «Aitäh» сгорят 31 марта. 

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