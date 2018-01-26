Напоминание: бонусы Partnerkaart сгорят в конце этого месяца

Клиенты сети Selver должны запомнить, что 31 января они могут потерять все бонусы, накопленные за прошлый год. Кроме Selver, карточку Partnerkaart можно использовать, а значит, собирать бонусы, в Kaubamaja, ABC King, SHU и I.L.U.

Свое сальдо можно проверить в самообслуживании на сайте Partnerkaart.ee. Бонусы, собранные в январе этого года, будут действительны до января будущего года.

Время действия бонусных пунктов, собранных на карты клиентов Säästukaart, Prisma konto и Rimi, у каждого клиента отличается. Собранные деньги сгорают через год после начала их накопления.