Фото: Кальюлайд посетила Центральную криминальную полицию
26 января 2018 г., 16:04
Сегодня днем президент Керсти Кальюлайд ознакомилась с работой Центральной криминальной полиции.
"Понятно, что фотографий мало, но могу сказать, что мы поговорили о коррупции и ее предотвращении, а также об отмывании денег и борьбе с организованной преступностью", - написала президент на своей страничке в социальной сети.
"Доверие к полицейским у жителей Эстонии очень высокое, а сегодняшние встречи - еще больше добавили уверенности, что это доверие обосновано и заслужено. Сильное чувство!" - продолжила она.