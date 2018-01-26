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Фото: Кальюлайд посетила Центральную криминальную полицию

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ФОТО: PPA

Сегодня днем президент Керсти Кальюлайд ознакомилась с работой Центральной криминальной полиции. 

"Понятно, что фотографий мало, но могу сказать, что мы поговорили о коррупции и ее предотвращении, а также об отмывании денег и борьбе с организованной преступностью", - написала президент на своей страничке в социальной сети.

Керсти Кальюлайд побывала в ЦеКриПо.

ФОТО: PPA

"Доверие к полицейским у жителей Эстонии очень высокое, а сегодняшние встречи -  еще больше добавили уверенности, что это доверие обосновано и заслужено. Сильное чувство!" - продолжила она. 

Керсти Кальюлайд познакомилась с работой сотрудников Центральной криминальной полиции.

ФОТО: PPA

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