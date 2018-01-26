Стало точно известно, чьи останки раскопаны на Маарьямяги

К настоящему моменту в ходе землекопных работ на горе Маарьямяги в Таллинне было обнаружено 24 могилы немецких солдат. По словам исследователя Арнольда Унта, в ближайшее время может выясниться, что могил больше, передает rus.err со ссылкой на ERR Uudised.