Стало точно известно, чьи останки раскопаны на Маарьямяги
26 января 2018 г., 16:04
К настоящему моменту в ходе землекопных работ на горе Маарьямяги в Таллинне было обнаружено 24 могилы немецких солдат. По словам исследователя Арнольда Унта, в ближайшее время может выясниться, что могил больше, передает rus.err со ссылкой на ERR Uudised.
Предметы, найденные рядом с останками солдат, указывают на то, что это были немецкие военные моряки. Среди находок – удостоверяющие личность жетоны, значки, указывающие на звание и должность, пуговицы моряков (золотые с якорями). Также нашли обрывок финской газеты.