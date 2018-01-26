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Стало точно известно, чьи останки раскопаны на Маарьямяги

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Мемориал Маарьямяги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pilt videost

К настоящему моменту в ходе землекопных работ на горе Маарьямяги в Таллинне было обнаружено 24 могилы немецких солдат. По словам исследователя Арнольда Унта, в ближайшее время может выясниться, что могил больше, передает rus.err со ссылкой на ERR Uudised.

Предметы, найденные рядом с останками солдат, указывают на то, что это были немецкие военные моряки. Среди находок – удостоверяющие личность жетоны, значки, указывающие на звание и должность, пуговицы моряков (золотые с якорями). Также нашли обрывок финской газеты.

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