Перчатка с наркотиками остановила автобус на границе с Финляндией

Как стало известно 47news, примерно в 11:40 26 января на МАПП "Светогорск" при досмотре туристического автобуса МАН на 60 человек, следовавшего из Петербурга в Лаапперанту, собака таможенников обнаружила перчатку с наркотическим веществом внутри. Цвет автобуса белый, номер "923", сообщили таможенники.

Пассажиры в этот момент проходили паспортный контроль. "После этого обратно в автобус никого не пустили. Вызвали через какое-то время девушку, которая сидела в конце автобуса. Она до сих пор не вернулась", - рассказали очевидцы.

"Сначала держали всех на улице, никому до нас дела не было. Потом запустили в помещение и дали три стула. С 11 утра без воды", - описала ситуацию одна из пассажирок.

Известно, что автобус отправился отплощади Восстания в Петербурге в 7:20, в 7:40 забрал еще часть пассажиров от метро "Черная речка". По словам пассажиров, они заказывали туры в компании "Марина Трэвел". В компании сообщили, что не в курсе ситуации, но пообещали передать руководству в лице некой Марины Леонидовны вопросы 47news.