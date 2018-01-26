Полиция нагрянула в кинотеатр «Пионер», показавший запрещенный фильм «Смерть Сталина»

"Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский "Пионер" после показа "Смерти Сталина" и отказались объяснить причину своего визита", - написала она. Полицейский сказал журналистке, что пришел посмотреть фильм, но отказался назвать, какой именно. В кинотеатре "Дождю" отказались прокомментировать эту информацию.

Как передает корреспондент РИАМО , после завершения сеанса фильма "Смерти Сталина", когда начался показ другого фильма, в зал пришли полицейские в форме и сотрудники правоохранительных органов в штатском. У них был некий документ, однако своих действий они не прокомментировали.

В зале полицейские пробыли около двух минут, после чего вышли в гардероб. По их словам, они "пришли просто посмотреть кино". В настоящее время как минимум пять человек в форме полиции стоят на улице около входа в кинотеатр. Свои действия они по-прежнему не объясняют. Администрация кинотеатра также никак не комментирует происходящее.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Один из очевидцев рассказал РБК , что внутри кинотеатра находились по меньшей мере двое полицейских, а на улице была припаркована одна машина полиции. По словам другого очевидца, в холле кинотеатра находятся шесть-восемь полицейских.​ В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что не располагают информацией о визите полиции в кинотеатр.

Напомним, кинотеатр "Пионер" не убрал из расписания франко-британскую комедию "Смерть Сталина", несмотря на отзыв прокатного удостоверения фильма Минкультом. Три сеанса кинотеатр уже показал - два в минувший четверг и один утром в пятницу. Еще один сеанс запланирован на вечер 26 января. Согласно расписанию на сайте "Пионера", по два сеанса будут проходить ежедневно до 30 января включительно. На 3 февраля запланирован один вечерний показ "Смерти Сталина".

РИА "Новости" в кинотеатре сообщили, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. "Пионер" - один из немногих кинозалов Москвы, где фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. СМИ предположили, что, возможно, с юридической точки зрения кинотеатр показывает не ту картину, на которую наложен запрет.

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

В Минкультуры заявили, что будут проверять факты показа "Смерти Сталина", и напомнили об ответственности кинотеатров за показ фильмов без прокатного удостоверения. Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50-100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф в 100-200 тысяч рублей или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней. По подсчетам Business FM, при цене билета от 150 до 700 рублей "Пионер" заработает за 13 сеансов больше полумиллиона.

22 января в Министерстве культуры РФ состоялся закрытый показ комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", поставленной по одноименной книге комиксов и посвященной борьбе за власть после смерти генсека. На следующий день после просмотра картины ряд деятелей кино и культуры обратились в ведомство с просьбой перенести премьеру фильма на лето . Как пояснили в общественном совете при Минкульте, тем самым планируется избежать выхода оскорбительного для ветеранов Великой Отечественной войны фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.

Более того, юристы Минкульта увидели в фильме нарушение российского законодательства, на основании чего потребовали отозвать у комедии прокатное удостоверение. По их мнению, кинолента содержит признаки экстремизма: она якобы направлена "на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности".

Министр культуры РФ Владимир Мединский согласился с тем, что фильм может быть оскорбительным для "старшего поколения", и увидел в нем "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма". В итоге прокатное удостоверение фильма было отозвано, что означает запрет показа фильма в российских кинотеатрах.

Ранее в Департаменте кинематографии Минкульта РФ пояснили, что решение отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" было принято из-за содержания в нем информации, распространение которой запрещено российским законодательством. О чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.