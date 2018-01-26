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  • Плененный в Донбассе россиянин Виктор Агеев приговорен украинским судом к 10 годам

Плененный в Донбассе россиянин Виктор Агеев приговорен украинским судом к 10 годам

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Виктор Агеев.

ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP/Scanpix

Российский гражданин Виктор Агеев, взятый в плен украинскими войсками на территории Луганской области прошлым летом, приговорен к 10 годам заключения по обвинению в участии в террористической организации и в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Новоайдарский районный суд, действующий в той части Луганской области, которая подконтрольна Киеву, рассмотрел дело Агеева 25 января. Об этом сообщили в "Фейсбуке" адвокат россиянина Виктор Чевгуз и журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.

О задержании российского военного Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.

Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы летом 2017 года подтвердили Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Номер воинской части - 65246 - называли двое бывших сослуживцев Агеева.

Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, а на контрактную службу не поступал.

Между тем сам Виктор Агеев позднее рассказал в первом после задержания интервью украинскому телеканалу 1+1, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области и назвал номер своей воинской части 65246.

Меньше, чем просил прокурор

На суде 25 января прокуроры требовали для Агеева 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, написал в "Фейсбуке" адвокат Виктор Чевгуз.

Защита считает даже срок в 10 лет чрезмерным и подает апелляцию в областной суд. Вместе с тем Чевгуз отмечает, что по аналогичным статьям уголовного кодекса Украины граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров были приговорены судом в Киеве к 14 годам тюрьмы.

Впоследствии Ерофеев и Александров были обменены на украинскую летчицу Надежду Савченко и вернулись в Россию.

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