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Фото: в Польше вольнолюбивая буренка загуляла с дикими зубрами

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Корова, убежавшая с пастбища одной из ферм в Польше около трех месяцев назад, присоединилась к стаду зубров.

ФОТО: Rafal Kowalczyk/AP

Корова, убежавшая с пастбища одной из ферм в Польше около трех месяцев назад, присоединилась к стаду зубров. Буренку обнаружили в компании нескольких зубров в полях кукурузы и рапса рядом с Беловежским лесом в восточной Польше, передает NEWSru со ссылкой на AP.

Эксперт по бизонам Рафал Ковальчик из научно-исследовательского Института млекопитающих при Польской академии наук, которому удалось сфотографировать необычную компанию, рассказал, что корова показалась ему вполне довольной своей новой жизнью. В этом году в восточной Польше выдалась теплая зима, поэтому домашнее парнокопытное лимузинской породы, которая может похвастаться довольно толстым мехом, не мерзнет и находит вместе с дикими собратьями еду вроде оставшихся на полях початков.

По словам Ковальчика, он первый раз видит, чтобы корова жила среди зубров. Зоолог поясняет, что, к сожалению, это представляет опасность как для нее, так и для зубров. Если корова спарится с таким парнокопытным, то она может погибнуть во время родов - гибридный теленок будет слишком крупным. А бизоньему племени, которое сейчас находится под угрозой исчезновения в Польше, это может окончательно повредить генофонд.

Чтобы не допустить катастрофы, ученые разрабатывают план, как изъять корову из дикого стада ближе к лету, когда у парнокопытных наступит сезон спаривания. Но это может оказаться не простой задачей, потому что с окончанием зимы зубры, вероятно, уйдут в лес, а корове предстоит сделать сложный выбор - пойти за ними в совсем непривычную для себя среду обитания или вернуться на ферму.

Корова, убежавшая с пастбища одной из ферм в Польше около трех месяцев назад, присоединилась к стаду зубров.

ФОТО: /AP

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