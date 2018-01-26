Галерея из Ида-Вирумаа: снайперы угодили в прорубь

Снайперы из Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Эстонии боевой группы союзников отработали действия в зимних условиях.
В стартовавшем в прошлую среду и закрывшемся в пятницу полевом лагере снайперы из Эстонии и стран-союзников отработали в Йыхви и на полигоне Сиргала базовые навыки выживания в зимних условиях, создание скрытой позиции, маскировку, а также, например, действия при падении в прорубь, сообщил главный штаб Сил обороны. Всего в учениях приняло участие около 30 снайперов.
«Хороший снайпер должен быть способен выполнять задачи даже в самых сложных условиях, поэтому крайне важно умение адаптироваться к окружающей местности и условиям. Действуя в зимних условиях, снайпер должен учитывать различные внешние факторы и то, что он располагает достаточно ограниченными средствами, поэтому подобные тренировки необходимы», - сказал глава снайперской школы Сил обороны фельдфебель Михкель Паало.
Снайперская школа Сил обороны - подразделение 1-й пехотной бригады, главной задачей которой является подготовка снайперских подразделений, входящих в состав боевых батальонов. Кроме того, в школе молодых офицеров, которым предстоит стать главами взводов, использовать снайперов, а старших унтер-офицеров учат обращению со снайперским оружием.