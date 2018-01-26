Галерея из Ида-Вирумаа: снайперы угодили в прорубь

В стартовавшем в прошлую среду и закрывшемся в пятницу полевом лагере снайперы из Эстонии и стран-союзников отработали в Йыхви и на полигоне Сиргала базовые навыки выживания в зимних условиях, создание скрытой позиции, маскировку, а также, например, действия при падении в прорубь, сообщил главный штаб Сил обороны. Всего в учениях приняло участие около 30 снайперов.

«Хороший снайпер должен быть способен выполнять задачи даже в самых сложных условиях, поэтому крайне важно умение адаптироваться к окружающей местности и условиям. Действуя в зимних условиях, снайпер должен учитывать различные внешние факторы и то, что он располагает достаточно ограниченными средствами, поэтому подобные тренировки необходимы», - сказал глава снайперской школы Сил обороны фельдфебель Михкель Паало.