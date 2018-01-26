Загадочное ДТП: машина со шведскими номерами в кустах, водитель исчез
26 января 2018 г., 16:52
В пятницу около полудня на границе Вильяндиского и Ярваского уездов, на шоссе Имавере-Вильянди в кювете был замечен Citroën со шведскими номерами.
На месте побывал фотограф Sakala Кенно Соо, который сообщил, что, судя по следу, машина ехала со стороны Ильмавере в направление Вильянди, затем выкатилась на встречную полосу и вылетела в кювет.
"На месте никого не было. Когда могло произойти ДТП, сложно предположить", - добавил Соо.