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  • Загадочное ДТП: машина со шведскими номерами в кустах, водитель исчез

Загадочное ДТП: машина со шведскими номерами в кустах, водитель исчез

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В пятницу около полудня на границе Вильяндиского и Ярваского уездов, на шоссе Имавере-Вильянди в кювете был замечен Citroën со шведскими номерами.

На месте побывал фотограф Sakala Кенно Соо, который сообщил, что, судя по следу, машина ехала со стороны Ильмавере в направление Вильянди, затем выкатилась на встречную полосу и вылетела в кювет.

"На месте никого не было. Когда могло произойти ДТП, сложно предположить", - добавил Соо.

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