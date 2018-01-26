Все-таки шутка: Балтийская алкоцепь в Валка не состоялась

Юмористическое сообщество Facebook Kreemised Meemid организует мероприятие, в рамках которого приглашает людей объединиться в Балтийскую цепь, которая будет простираться от приграничного латвийского магазина Alko1000 до Таллинна. Проходит мероприятие сегодня с 15.00 - 18.00.

"В Эстонии и Латвии организуется общая политическая манифестация, цель которой продемонстрировать миру желание стран Балтии выпить и привлечь к проблеме с акцизами внимание Осиновского и правительства Эстонии", - написано на странице мероприятия.

1900 человек отметились на странице мероприятия в качестве участников акции.