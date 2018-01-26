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«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

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Все-таки шутка: Балтийская алкоцепь в Валка не состоялась

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У латвийского магазина Alko1000, где часто ходит шествие певческого праздника, не видно ни одного участника организованного в соцсети мероприятия Балтийская цепь, Lõuna-Еesti Postimees.

Юмористическое сообщество Facebook Kreemised Meemid организует мероприятие, в рамках которого приглашает людей объединиться в Балтийскую цепь, которая будет простираться от приграничного латвийского магазина Alko1000 до Таллинна. Проходит мероприятие сегодня с 15.00 - 18.00.

"В Эстонии и Латвии организуется общая политическая манифестация, цель которой продемонстрировать миру желание стран Балтии выпить и привлечь к проблеме с акцизами внимание Осиновского и правительства Эстонии", - написано на странице мероприятия.

1900 человек отметились на странице мероприятия в качестве участников акции.

Сложно сказать, меньше ли в Балтийских странах желание выпить, чем предполагалось или причина в чем-то другом, однако сегодня в 15 часов фотограф издания Lõuna-Еesti Postimees так и не заметил никого из протестующих.

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