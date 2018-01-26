Водители Taxify проведут сегодня вечером в Таллинне акцию

«Встреча пройдет на Пярнуском шоссе под виадуком, так как в контору нас не пускают. Мы выслушаем мнения и мысли водителей о том, как поменять ситуацию в лучшую сторону и постараемся найти возможность официально встретиться с руководством Taxify. Пока же нас офис игнорирует», - сказал один из водителей Taxify Postimees.

По его словам, основная проблема заключается в ценовых правилах Taxify, а также в политике общения с партнерами.

В понедельник все водители Taxify получили сообщение о том, что начиная со вторника будет действовать динамическое ценообразование.

«Данное ценообразование пробовали применить уже до Рождества, и обратная связь от водителей была единодушной – оно не работает и направлено против водителей и клиентов», - сказал водитель, добавив, что Taxify их не послушал, и доходы водителей упали на 30 процентов.

По словам участников акции, создалась ситуация, когда водители должны работать примерно 70-80 часов в неделю, чтобы заплатить налоги, оплатить аренду автомобиля и заправиться топливом.

Один из руководителей Taxify Мартин Виллиг заявил Postimees, что ему известно о том, что группа водителей планирует встречу, чтобы обсудить изменения.