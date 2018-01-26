Полиция вооружится электрошокерами

PPA приступил к переговорам о покупке электрошокеров с представляющим производителя Axon Public Safety предприятием, сказал BNS пресс-секретарь департамента. Он отметил, что из-за технических параметров оружия, которое хочет получить полиция, договор по тендеру на данный момент можно заключить всего с одним производителем, поэтому тендер будет проведен в форме тендерного делопроизводства без объявления. Предложения принимаются до конца января.

Объем первого тендера составляет около 230 000 евро. Наряду с оружием департамент также закажет кобуры, аккумуляторы, кумулятивные боеприпасы для службы и обучения и прочее необходимое снаряжение. Точное количество оружия определится после окончания делопроизводства.

Ведущий инструктор по специальной подготовке PPA Ханнес Хаав сказал BNS, что, по планам, реагирующие первыми патрульные полицейские пройдут курс пользования электрошокером к 1 июля и затем около половины патрулей будет снабжено электрошокерами.

По словам Хаава, согласно утвержденному PPA стандарту электрошокера, оружие должно быть снабжено двумя лазерными прицелами. Оружие должно быть двустрельным, чтобы его можно быть заряжать двумя патронами. Каждый выстрел автоматически будет заноситься в электронный регистр пистолета, в котором также будут отмечаться время и продолжительность выстрела.

Оружие также должно допускать подачу предупреждающего сигнала и в заряженном виде.