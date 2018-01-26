Зеленые осуждают план сжигать лес на Нарвской электростанции

Eesti Energia при поддержке правительства обратился к еврокомиссии за разрешением на сжигание леса в котлах Аувереской станции, сообщил BNS в пятницу заместитель председателя EER Александер Лаане. «Сжигание леса на крупной электростанции экономически неэффективно и крайне опасно с точки зрения охраны природы», - добавил он.

Eesti Energia может сжигать в своих котлах более 3,3 млн фестметров леса в год. Это подвергает эстонский лес еще большей опасности вырубки по сравнению с уже существующей.

«Правительство Эстонии проявило себя защитником грязной энергетики, силой добиваясь льгот для крупных загрязнителей, - сказал Лаане. - Зеленые во время обсуждения закона о рынке электроэнергии в Рийгикогу упирали на то, что древесину можно сжигать только на крайне эффективных, производящих тепло- и электроэнергию в режиме когенерации и рассеянно расположенных станциях. Коэффициент полезного действия когенерационных станций более чем вдвое выше по сравнению со сланцевыми котлами. В том, что касается Аувере, квота на фестметры эстонского леса была и есть равна нулю».