Зеленые осуждают план сжигать лес на Нарвской электростанции

Партия зеленых Эстонии (EER) осуждает намерение Eesti Energia и правительства сжигать лес в котлах крупных электростанций как неэффективное с экономической точки зрения и экологически опасное.
Eesti Energia при поддержке правительства обратился к еврокомиссии за разрешением на сжигание леса в котлах Аувереской станции, сообщил BNS в пятницу заместитель председателя EER Александер Лаане. «Сжигание леса на крупной электростанции экономически неэффективно и крайне опасно с точки зрения охраны природы», - добавил он.
Eesti Energia может сжигать в своих котлах более 3,3 млн фестметров леса в год. Это подвергает эстонский лес еще большей опасности вырубки по сравнению с уже существующей.
«Правительство Эстонии проявило себя защитником грязной энергетики, силой добиваясь льгот для крупных загрязнителей, - сказал Лаане. - Зеленые во время обсуждения закона о рынке электроэнергии в Рийгикогу упирали на то, что древесину можно сжигать только на крайне эффективных, производящих тепло- и электроэнергию в режиме когенерации и рассеянно расположенных станциях. Коэффициент полезного действия когенерационных станций более чем вдвое выше по сравнению со сланцевыми котлами. В том, что касается Аувере, квота на фестметры эстонского леса была и есть равна нулю».
«Зеленые партии Европы по инициативе EER приняли резолюцию, осуждающую сжигание леса, мы продолжаем работу на европейском уровне. Мы призываем представленные в Рийгикогу партии проявить чувство ответственности и отказаться от поддержки грязного производства электроэнергии и гринвошинга. Массовое сжигание древесины не поможет решить проблемы Ида-Вирумаа, - сказал член правления EER Йоонас Лакс. - Нужно думать на 20 и 50 лет вперед, а это означает крупномасштабное применение экологичных решений из области восстанавливаемой энергетики как на востоке Эстонии, так и по всей стране. Древесину следует облагораживать, а не топить ей атмосферу».