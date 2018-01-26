Галерея: предприятие Hekotek открыло огненным шоу новый отделочный цех в восстановленном после пожара здании

«Новое здание AS Hekotek, несомненно, является одним из наиболее современных и эффективных отделочных цехов в Эстонии, отвечающим потребностям машиностроения. Мы очень ценим большой вклад Спасательного департамента и страховой компании в ликвидации ущерба от пожара, а также благодарны проектировщику, строителю и прочим партнерам за быструю и качественную работу», - отметил в сообщении для прессы председатель правления AS Hekotek Хейки Эйнпауль.

В конкурсном порядке в качестве генерального подрядчика строительства компания Hekotek выбрала консорциум Wesico Projekt OÜ и Wesico Ehitus OÜ. Помимо цены их важным преимуществом оказалась готовность немедленно приступить к работе и закончить строительство в установленный Hekotek срок.

«Осмотр места происшествия и экспертиза подтвердили, что речь идет о страховом случае. Компания PZU приступила к возмещению ущерба, как только возникли первые расходы в связи с восстановлением. Мы выплачивали средства напрямую пострадавшему предприятию, что позволило заниматься восстановительными работами в темпе и способом, наиболее подходящими Hekotek», - рассказал руководитель отдела урегулирования ущерба PZU Урмас Саар. Помимо непосредственного ущерба от пожара компания PZU покрыла и расходы в связи с прерыванием коммерческой деятельности.

2 июня 2017 года построенный в 2003 году покрасочный цех Hekotek сгорел в пожаре, причиной которого стало небрежное использование дисковой пилы в ходе проведения строительно-ремонтных работ. Производственное здание со стальным каркасом было утеплено деревянной обрешеткой. Сильное пламя не позволило потушить возникший в результате возгорания деревянных элементов пожар и здание было полностью уничтожено огнем. Люди не пострадали и окружающей среде ущерб причинен не был, поскольку все краски и растворители были вынесены из здания сразу после начала пожара. Специалисты PZU и эксперты осмотрели место происшествия вечером того же дня. Остатки здания были снесены в течение недели после происшествия, чтобы избежать повреждений, которые могли бы быть причинены разнесенными ветром деталями.