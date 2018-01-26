Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, нарушительница попалась 25 января на пункте пропуска "Вяртсиля" с большим грузом молочных продуктов в ручной клади. Жительница города Сортавала везла 36 пачек масла и 25 упаковок сыра общим весом 38 кг 900 г. По данным ведомства, излишки (33 кг 900 г) шопинг-туристке "пришлось вернуть в Финляндию".