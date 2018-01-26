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Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией

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Сыр. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Довезти покупки из Финляндии жительнице Карелии не удалось из-за жадности - вместо разрешённых 5 кг женщина перемещала через границу почти 39 кг продукции животного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, нарушительница попалась 25 января на пункте пропуска "Вяртсиля" с большим грузом молочных продуктов в ручной клади. Жительница города Сортавала везла 36 пачек масла и 25 упаковок сыра общим весом 38 кг 900 г. По данным ведомства, излишки (33 кг 900 г) шопинг-туристке "пришлось вернуть в Финляндию".

Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

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