Россиянке пришлось расстаться с 34 кг сыра и масла на границе с Финляндией
26 января 2018 г., 18:54
Довезти покупки из Финляндии жительнице Карелии не удалось из-за жадности - вместо разрешённых 5 кг женщина перемещала через границу почти 39 кг продукции животного происхождения.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, нарушительница попалась 25 января на пункте пропуска "Вяртсиля" с большим грузом молочных продуктов в ручной клади. Жительница города Сортавала везла 36 пачек масла и 25 упаковок сыра общим весом 38 кг 900 г. По данным ведомства, излишки (33 кг 900 г) шопинг-туристке "пришлось вернуть в Финляндию".
Кроме того, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ей придется заплатить штраф в размере 500 рублей.