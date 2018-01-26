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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • Вопрос читателя: почему Postimees обманывает, что можно найти ночевку по цене бутерброда?

Вопрос читателя: почему Postimees обманывает, что можно найти ночевку по цене бутерброда?

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Бутерброд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Postimees обратился возмущенный читатель, который утверждает, что в Эстонии невозможно найти ночевку по цене бутерброда, передает Tarbija.

В одной из статей Postimees было написано, что в Эстонии можно найти ночевку всего за 9 евро, то есть по цене бутерброда. Читатель решил выяснить, сколько стоят бутерброды.

Читатель привел в пример меню находящегося в Вильянди кофе Аида, где бутерброд с ветчиной и сыром стоит 1,70 евро, бутерброд с сыром и томатом - 1,50 евро , а с яйцом - 1,70 евро. Так читатель заключил, что Postimees распространяет ложную информацию, потому что бутерброд стоит намного дешевле, чем приведенная в статье самая дешевая ночевка.

Понимаем неудовольствие читателя, однако, к сожалению, в меню мест общепита Эстонии можно найти куда более дорогие бутерброды. Например, в кафе Сенсо, которое находится в гостинице Олимпия, "клубный" бутерброд стоит 12 евро. А в кафе Manna La Roosa можно заказать брускетту la Roosa с миниатюрными помидорами, сыром Фета, авокадо и тигровыми креветками за 6 или 8 евро, зависит от размера. В местах общепита Таллинна таких примеров можно найти много.

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