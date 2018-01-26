Вопрос читателя: почему Postimees обманывает, что можно найти ночевку по цене бутерброда?

В Postimees обратился возмущенный читатель, который утверждает, что в Эстонии невозможно найти ночевку по цене бутерброда, передает Tarbija.
В одной из статей Postimees было написано, что в Эстонии можно найти ночевку всего за 9 евро, то есть по цене бутерброда. Читатель решил выяснить, сколько стоят бутерброды.
Читатель привел в пример меню находящегося в Вильянди кофе Аида, где бутерброд с ветчиной и сыром стоит 1,70 евро, бутерброд с сыром и томатом - 1,50 евро , а с яйцом - 1,70 евро. Так читатель заключил, что Postimees распространяет ложную информацию, потому что бутерброд стоит намного дешевле, чем приведенная в статье самая дешевая ночевка.
Понимаем неудовольствие читателя, однако, к сожалению, в меню мест общепита Эстонии можно найти куда более дорогие бутерброды. Например, в кафе Сенсо, которое находится в гостинице Олимпия, "клубный" бутерброд стоит 12 евро. А в кафе Manna La Roosa можно заказать брускетту la Roosa с миниатюрными помидорами, сыром Фета, авокадо и тигровыми креветками за 6 или 8 евро, зависит от размера. В местах общепита Таллинна таких примеров можно найти много.