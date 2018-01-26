Вопрос читателя: почему Postimees обманывает, что можно найти ночевку по цене бутерброда?

В одной из статей Postimees было написано, что в Эстонии можно найти ночевку всего за 9 евро, то есть по цене бутерброда. Читатель решил выяснить, сколько стоят бутерброды.

Читатель привел в пример меню находящегося в Вильянди кофе Аида, где бутерброд с ветчиной и сыром стоит 1,70 евро, бутерброд с сыром и томатом - 1,50 евро , а с яйцом - 1,70 евро. Так читатель заключил, что Postimees распространяет ложную информацию, потому что бутерброд стоит намного дешевле, чем приведенная в статье самая дешевая ночевка.