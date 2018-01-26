Центр управления государственными лесами получил рекордную прибыль из-за плохой погоды

В сообщении пресс-службы предприятия отмечается, что основным источником дохода RMK остается древесина: ее продажи в 2017 году составили 3,8 млн кубометров на сумму 171 млн евро.

"RMK еще никогда не удавалось заработать такую большую прибыль. Да, объемы продажи древесины по сравнению с прошлым годом снизились на 5%, однако стоимость древесины выросла. Кроме того, нам удалось больше сэкономить на расходах по сравнению с запланированными показателями", - пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.