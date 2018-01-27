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  • Скрытые угрозы: можно ли заказывать лекарства в интернет-магазинах?

Скрытые угрозы: можно ли заказывать лекарства в интернет-магазинах?

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Таблетки. Снимок иилюстративный.

ФОТО: Corbis / Scanpix

В интернет-магазинах можно найти все, чего душа пожелает: витамины, пищевые добавки, а в некоторые случаях и лекарства. Но что может произойти, если вы будете заказывать все это в интернете, пишет Tervis?

ФОТО: Ravimiamet

Отвечает руководитель инспекционного отдела Департамента лекарственных средств Катрин Коллист: 

"Каждый сам решает, где покупать подобные товары и как их употреблять. При заказе лекарства в интернете необходимо сохранять ясный рассудок. С особым вниманием следует относиться к чудо-средствам, которые обещают чудесное исцеление от всех, даже самых тяжелых болезней.

Когда в обычных интернет-магазинах предлагаются лекарства, также следует быть осторожным. Страница может лишь казаться профессиональной и заниматься незаконной продажей лекарств. Департамент лекарственных средств советует покупать лекарства только в аптеках. У всех легальных интернет-аптек в Евросоюзе должен быть одинаковый логотип (см. фото 2).

Если вы щелкнете на логотип, то откроется лицензия аптеки с перечнем всех легальных аптек. Связь между интернет-аптеками и Департаментом лекарственных средств защищена. Таким образом подтверждается, что вы имеете дело с соблюдающей закон государственной аптекой.

Лекарства запрещено продавать и в больших количествах вывозить за границу тем, у кого нет на это разрешения. Если на границе у таможенников возникнут подозрения, что кто-либо незаконно ввозит лекарства, у них есть право конфисковать сверток.

Кроме того, купленное в аптеке лекарство (это относится и к легальным интернет-аптекам) может хранится в неподходящих условиях, быть просроченным или фальшивым, а значит опасным для использования. Лекарство, попавшее к потребителю через непроверенные каналы и без ведома врача, может нанести вред здоровью.

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