Скрытые угрозы: можно ли заказывать лекарства в интернет-магазинах?

ФОТО: Ravimiamet

Отвечает руководитель инспекционного отдела Департамента лекарственных средств Катрин Коллист:

"Каждый сам решает, где покупать подобные товары и как их употреблять. При заказе лекарства в интернете необходимо сохранять ясный рассудок. С особым вниманием следует относиться к чудо-средствам, которые обещают чудесное исцеление от всех, даже самых тяжелых болезней.

Когда в обычных интернет-магазинах предлагаются лекарства, также следует быть осторожным. Страница может лишь казаться профессиональной и заниматься незаконной продажей лекарств. Департамент лекарственных средств советует покупать лекарства только в аптеках. У всех легальных интернет-аптек в Евросоюзе должен быть одинаковый логотип (см. фото 2).

Если вы щелкнете на логотип, то откроется лицензия аптеки с перечнем всех легальных аптек. Связь между интернет-аптеками и Департаментом лекарственных средств защищена. Таким образом подтверждается, что вы имеете дело с соблюдающей закон государственной аптекой.

Лекарства запрещено продавать и в больших количествах вывозить за границу тем, у кого нет на это разрешения. Если на границе у таможенников возникнут подозрения, что кто-либо незаконно ввозит лекарства, у них есть право конфисковать сверток.