Самолеты США и НАТО провели очередную разведку у российских рубежей на Балтике

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным FOLIC55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел многочасовой полет вблизи российских границ на юге Балтики, совершая его в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря.

Тем временем натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, который поднялся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, несколько часов курсировал к юго-западу от сухопутной границы Калининградской области в небе над Польшей.

По имеющимся данным, также в пятницу патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS261, базирующийся на военном аэродроме Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провел разведку вблизи сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус.

Наблюдатели не исключают, что полет связан с закрытием морского района вблизи побережья Сирии в связи с возможными ракетными стрельбами кораблей ВМФ РФ.

Согласно международному извещению для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, вблизи морских границ Сирии 26 января, а также в период с 28 по 30 января закрыт район в связи "с проведением учений ВМФ России - испытательных ракетных стрельб".

Как сообщалось, в четверг тот же разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 провел многочасовой полет вблизи Калининградской области. Он со всех сторон облетал российскую территорию на юге Балтики, выполняя полет в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря.