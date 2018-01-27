Чем закончилась попытка зарегистрировать однополый брак в Москве

В сообщении МВД говорится, что "по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации" проводится служебная проверка.

Не дожидаясь результатов проверки, МВД объявило, что сотрудница, поставившая штамп, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

Паспорта Войцеховского и Стоцко со штампом о браке между ними признаны недействительными.

Накануне о том, что в России впервые признали однополый брак между мужчинами, сообщил телеканал "Дождь". Сам брак они заключили в Копенгагене, где легализованы однополые браки. После чего перевели документы о регистрации на русский язык, нотариально заверили их и подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве.

"Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак", - сообщил "Дождь".

После выхода сюжета в эфир руководство МФЦ выступило с опровержением: центры госуслуг Москвы, говорилось в нем, не предоставляют услугу по регистрации брака, а лишь передают паспорта в ЗАГСы.

В четверг со своим опровержением выступила начальник управления ЗАГСов Москвы Ирина Муравьева. Она заявила, что в этом случае паспорта должны были быть переданы не ее подчиненным, а в миграционную службу.

"Штамп в паспорте о регистрации браков сотрудниками органов ЗАГС проставляется только в день бракосочетания на территории России. Если брак граждан России заключен в другом государстве, то в заявительном порядке такой штамп может быть поставлен в общегражданский паспорт миграционной службой", - рассказала Муравьева. Она подтвердила, что сотрудники МФС в любом случае не ставят никаких штампов в паспорта.

В заявлении МВД не уточняется, сотрудники какой именно службы будут наказаны за проставление штампа о браке Войцеховского и Стоцко.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Стоцко рассказал, что они специально не говорили, в каком именно МФЦ был зарегистрирован брак, чтобы сотрудница никак не пострадала.

"Мы готовились к длительной борьбе, но сотрудница ведомства действовала по закону. Может быть, нам просто повезло", - сказал он.

Юрист по международному праву Антон Аранибар пояснил Би-би-си, что брак, заключенный в стране, которая вместе с Россией подписала международные конвенции или договоры, по закону является действительным на российской территории. Речь идет о теории, а не о практике, оговорился он.

Войцеховский и Стоцко говорят, что перед тем как пойти в МФЦ, они долго готовились: "Наше свидетельство о браке выдано компетентным органом, легализовано министерством иностранных дел того государства, которое нам его выдало, в соответствии с Гаагской конвенцией, переведено на русский язык и заверено нотариусом. Это свидетельство действует на территории Российской Федерации по федеральному закону об актах гражданского состояния".

Правозащитник Игорь Кочетков считает, что никаких преимуществ Войцеховский и Стоцко в случае признания их брака в России все равно бы не получили.

"В США была очень серьезная борьба за однополые браки, потому что там брачный статус дает очень много преимуществ - налоговые, социальные льготы и так далее. В России ничего этого нет и для разнополых браков, поэтому у людей не так часто возникает насущная необходимость пытаться легализовать свой статус в России", - сказал Би-би-си Кочетков.

Супруги Войцеховский и Стоцко согласны, что никаких льгот они от штампов не получили бы, даже если бы МВД не признало их паспорта недействительными.

"Вот, например, в Дании мы с Женей могли купить семейный проездной, он на 25-30% дешевле, чем проездной для обычных людей. В России такого нет", - посетовал Стоцко.