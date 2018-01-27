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  • До и после: из банальной детской кровати получился волшебный уголок для сна и игр

До и после: из банальной детской кровати получился волшебный уголок для сна и игр

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ФОТО: Ikea Hackers

Из самой простой мебели, приложив руки и фантазию, можно соорудить настоящую дизайнерскую вещь, пишет Kodu. Ребенок вам будет благодарен. 

На эту дешевую кровать из Ikea даже смотреть не хотелось! Однако, приложив совсем немного усилий, главе семейства удалось сделать ее очень привлекательной и к тому же функциональной.  

Фото:

ФОТО: Ikea Hackers

Под кроватью сейчас расположен домик для игр с круглым окном-лазом, а справа - допольнительное спальное место. Зубчатая крепостная стена не просто декоративна - она обеспечивает безопасность маленького хозяина замка. Черная доска тоже имеет свое предназначение: на ней так здорово рисовать мелом! 

Фото:

ФОТО: Ikea Hackers

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