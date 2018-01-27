Россия продала Финляндии историческое здание в центре Санкт-Петербурга

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о продаже Финляндии большого исторического здания в Санкт-Петербурге. Помещения находятся в самом центре Северной столицы и признаны объектом культурного наследия, пишет Realty.newsru.com.
Речь идет о доме, где в конце XIX - начале XX века жил экономист Даниэльсон, на улице Большая Конюшенная. Площадь помещения, в котором располагаются представительства финских организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса, 4,5 тыс. кв. метров. В частности, в помещениях здания работают Институт Финляндии, Финско-Российская торговая палата, финская школа и представительства городских властей Хельсинки, Тампере, Котка и Турку. Здание было торжественно открыто как "Дом Финляндии" главами правительств России и Финляндии в 2009 году.
Согласно договору, Финские власти заплатят за здание 508,1 млн рублей. Средства от продажи дома будут направлены в федеральный бюджет России. Финское правительство будет отвечать за охрану, содержание помещений и доступ к зданию.