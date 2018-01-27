Intel рассказала, когда ждать чипы без уязвимостей Spectre и Meltdown

Генеральный директор Intel Брайан Кржанич во время недавнего интервью рассказал, когда компания планирует выпустить процессоры, лишённые уязвимостей Spectre и Meltdown.
Напомним, что сейчас Intel, AMD, Microsoft и другие усердно работают над выпуском патчей для защиты пользователей от возможности взлома, так как практически все чипы, вышедшие за последние 20 лет, имеют эти эксплойты, пишет 4pda.ru.
Уязвимости Spectre и Meltdown позволяют злоумышленникам удаленно находить на устройствах места, где хранится конфиденциальная информация, такая как пароли, данные платежных карт и многое другое. В опасности оказались пользователи смартфонов, планшетов, настольных компьютеров, ноутбуков и других гаджетов, где используются процессоры. Крупные компании уже начали развертывание патчей для закрытия эксплойтов, но это приводит к снижению производительности устройств.
По словам Брайана Кржанича, Intel круглосуточно работает над устранением этих уязвимостей и решением связанных с ними проблем. Он заявил, что компании потребуется время для выпуска обновленных чипов. Брайан предположил, что они появятся до конца этого года. Правда, он не уточнил, какие именно модели будут обновлены.