Intel рассказала, когда ждать чипы без уязвимостей Spectre и Meltdown

Напомним, что сейчас Intel, AMD, Microsoft и другие усердно работают над выпуском патчей для защиты пользователей от возможности взлома, так как практически все чипы, вышедшие за последние 20 лет, имеют эти эксплойты, пишет 4pda.ru.

Уязвимости Spectre и Meltdown позволяют злоумышленникам удаленно находить на устройствах места, где хранится конфиденциальная информация, такая как пароли, данные платежных карт и многое другое. В опасности оказались пользователи смартфонов, планшетов, настольных компьютеров, ноутбуков и других гаджетов, где используются процессоры. Крупные компании уже начали развертывание патчей для закрытия эксплойтов, но это приводит к снижению производительности устройств.