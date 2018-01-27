Власти финской деревни пообещали платить по десять тысяч евро за каждого ребенка, чтобы повысить рождаемость

Финская деревня Миехиккяля будет выплачивать по €10 тысяч за каждого ребенка, родившегося у ее жителей. Таким образом сельская община хочет повысить рождаемость, сообщает Yle.
Семья, в которой появится новорожденный, будет получать выплаты постепенно — по 1000 евро в год в течение десяти лет. Единственное условие — чтобы ребенок и хотя бы один из его родителей в эти годы жили в деревне, пишет Majandus24.
Раньше власти этой деревни платили родителям по три тысячи за ребенка. Теперь эти выплаты решили увеличить. «Почему бы не увеличить бонусы, если от них есть эффект», — сказал мэр общины. Глава поселения считает, что эта мера позволит увеличить рождаемость в два или три раза за 20–30 лет. Еще выплаты могут привлечь новых жителей. С этой же целью власти Миехиккяля уже выделяют по четыре тысячи тем, кто покупает в деревне дом.
Деревня Миехиккяля находится в провинции Кюменлааксо на севере Финляндии. Сейчас там живут примерно две тысячи человек, но численность населения постоянно снижается. В коммуне сейчас всего три школы, но одну из них весной хотят закрыть из-за недостаточного количества учащихся.
К подобным мерам увеличения рождаемости финские деревни прибегают не впервые. Так, в 2012 году в общине Лестиярви тоже начали выплачивать €10 тысяч за новорожденного. Спустя пять лет власти деревни продлили действие этих выплат.