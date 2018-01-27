В жилом доме в Пайде произошло возгорание, на место приехали спасатели

Приехавшие на место спасатели Пайдеской спасательной команды потушили трубу и проверили очаг возгорания, чтобы убедиться, что огонь не распространился дальше. Отреагировавшие на вызов другие команды отправились домой на полпути, так как жители Пайде справились своими силами.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Пирет Сеире сказала, что в этот раз спасатели имели дело c счастливым несчастным случаем, поскольку огонь не распространился за пределы трубы. «Но далеко не всегда удается таким образом прекратить возгорание в трубе. Часто в очаге возгорания бывают трещины или излишне перегретые места, откуда может распространяться огонь, и тогда зона горения становится чрезвычайно большой», — объяснила она.

По словам Сеире, спасатели не раз сталкивались с пожарами, где в незначительных на вид возгораниях сажи в трубе огонь распространялся дальше и семья оставалась без дома.