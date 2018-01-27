При взрыве около здания МВД в Кабуле погибли более 90 человек

В результате взрыва, прогремевшего в Кабуле в субботу, 27 января, погибли более 90 человек. Около 160 человек пострадали, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения. По данным МВД Афганистана, машина скорой помощи с большим количеством взрывчатки взорвалась вблизи одного из ведомственных зданий, пишет DW.com.

На улице, где произошел взрыв, находятся иностранные посольства, в том числе Щвеции, Индии и Индонезии, а также управление полиции и представительство Евросоюза. Сообщается, что злоумышленник использовал служебный транспорт, чтобы беспрепятственно проехать через один из контрольных пунктов, установленных на въезде на улицу. На следующем пропускном пункте охрана попросила его остановиться, после чего он привел в действие взрывчатку.

Ответственность за теракт взяло на себя радикально-исламистское движение "Талибан".