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«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

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  • Рассказ эстонской стюардессы: отзывчивый пилот помог успокоить плачущую девочку

Рассказ эстонской стюардессы: отзывчивый пилот помог успокоить плачущую девочку

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Бортовой персонал обслуживает пассажиров самолета ежедневно, поэтому они сталкиваются как со странными, так и с забавными ситуациями. В этот раз Postimees публикует историю стюардессы airBaltic.

«Это был ранний утренний рейс и до взлета я заметила краем глаза то, что происходит не так часто: девочка безутешно плакала. Подошла к ней и спросила, что случилось.

Девочка была родом из Норвегии и ответила на английском языке, что ужасно боится летать. Попробовала ее успокоить, сказав, что все будет хорошо и ничего страшного не произойдет. В то же время продумывала, как поднять ей настроение.

К моему счастью, капитаном этого самолета был также норвежец, он позвал девочку до полета к себе на кокпит. Девочка стала беседовать со своим земляком и сразу повеселела.

Когда самолет начал взлетать, пилот зачитал сообщение, но помимо английского, он произнес его и на норвежском. Таким образом пилот хотел убедиться, что девочка все поняла и не боится. После этого кабина пилота наполнилась радостным смехом и все пассажиры зааплодировали девочке.

Все слезы ребенка тут же испарились и, когда полет был завершен и девочка покидала самолет, она подошла к персоналу airBaltic, чтобы выразить свою благодарность. Она сказала, что это был лучший полет в ее жизни и теперь она больше не боится летать». 

Очередной рассказ будет опубликован в следующую субботу. На этот раз свою историю поведают работники Nordica.

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