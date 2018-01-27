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В январе в Таллинне популярнее всего была Центристская партия

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ФОТО: Silja Kaigu

В январе в Таллинне популярнее всего была Центристская партия, сообщается в результатах проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследования.

В Таллинне Центристскую партию во второй половине января поддерживали 36,7 процента опрошенных горожан, Партию реформ 27,2 , Социал-демократическую партию 11, Консервативную народную партию 10,6 процента респондентов. Партию зеленых поддержали 6,7, Союз Отечества и Res Publica (IRL) 4,5, а Свободную партию 3,1 процента таллиннцев.

В Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве Партию реформ во второй половине января поддерживали 36,4 процента горожан, Центристскую партию 20,8, СДПЭ 13,2 , Свободную партию 11,1, а EKRE 9,9, IRL 3,1, а зеленых 2,9 процента горожан.

В малых городах Партию реформ поддерживали 34,4, EKRE, социал-демократов 16,4, центристов 13,4, IRL 7,8, Свободную партию 3,8, а зеленых 2,9 процента горожан.

Среди сельских жителей Партию реформ поддерживали 39,8, на втором месте у этой группе респондентов была EKRE - 28,3 процента. На третьем месте в поселках и деревнях была Центристская партия (9,1 процента), на четвертом СДПЭ (6,9 процента). Свободную партию поддержали 6 процентов, зеленых 4,2 , IRL 3,4 , а Партию независимости 2,4 процента.

Согласно результатам проводившегося 18 - 25 января опроса, Партию реформ поддерживали 34,2 процента избирателей, предпочтения которых были уверенными. Центристская партия набрала 20,5 процента, Консервативная народная партия EKRE 18,4 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) 11,0 процента поддержки. У Свободной партии в январе было 5,4 , а у IRL и Зеленых по 4,5 процента поддержки. Партию независимости Эстонии поддержал в январе 1 процент избирателей.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В январе с ответом затруднились 28,8 процента респондентов.

Всего Kantar Emor опросила с 18 по 25 января 1107 граждан в возрасте от 18 до 74 лет.

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