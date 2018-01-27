Последнее видео с терпящего бедствие судна «Восток»: моряк передал всем привет

"Восток" пропал в Японском море при переходе в порт Зарубино. Камера снимает судно, скованное льдом. Видно, что вся палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом судна в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег, пишет Newsru.

"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - комментирует за кадром автор.

В пресс-службе администрации Приморья "Интерфаксу" пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с "Востока" перед исчезновением.

Видео вскоре после публикации удалили с сайта администрации, но оно разошлось по аккаунтам местных СМИ. В частности, его выложил ресурс Deita.Ru.

В субботу спасатели обнаружили два пустых плота с "Востока". Всего на судне их было четыре.

Сейчас к поисковым работам привлечено 108 человек, три самолета (два Бе-200 и один Ан-26), два вертолета Ми-8, два судна.