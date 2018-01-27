Последнее видео с терпящего бедствие судна «Восток»: моряк передал всем привет

В Сети оказалось видео с готового затонуть корабля "Восток". Файл опубликовали власти Приморья на сайте администрации, но вскоре удалили его. Впрочем, недостаточно оперативно.
"Восток" пропал в Японском море при переходе в порт Зарубино. Камера снимает судно, скованное льдом. Видно, что вся палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом судна в темноте бушует шторм: сильный ветер и мокрый снег, пишет Newsru.
"Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - комментирует за кадром автор.
В пресс-службе администрации Приморья "Интерфаксу" пояснили, что видео было последним сообщением, полученным с "Востока" перед исчезновением.
Видео вскоре после публикации удалили с сайта администрации, но оно разошлось по аккаунтам местных СМИ. В частности, его выложил ресурс Deita.Ru.
В субботу спасатели обнаружили два пустых плота с "Востока". Всего на судне их было четыре.
Сейчас к поисковым работам привлечено 108 человек, три самолета (два Бе-200 и один Ан-26), два вертолета Ми-8, два судна.
В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область). Оно перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек, все - граждане России. Пока никаких следов траулера или экипажа не обнаружено.