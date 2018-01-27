Корб объяснил снижение рейтинга центристов

Комментируя результаты опроса, проведенного фирмой Kantar Emor, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что поводов для паники нет. «Правительство, возглавляемое центристами, целенаправленно идет к тому, чтобы доходы населения росли и разрыв между бедными и богатыми сокращался, а не увеличивался. Коалиция уже выделила дополнительные 215 миллионов евро в сферу здравоохранения, что позволит сократить очереди к специалистам, а также ввело новые пособия и увеличило размер прежних», - перечислил Корб проделанную правительством работу.

«Очевидно, что все вышеперечисленные методы еще не успели заработать на полную мощность, но я уверен, что уже начиная с февраля жители страны оценят шаги правительства и у оппозиции не останется доводов против», - сказал Корб.

Генеральный секретарь отметил также, что Партия реформ, которая так любит анализировать все на основе таблиц в Excel, вместо раздувания паники и инициирования беспочвенных вотумов недоверия в парламенте, могла бы заняться конструктивной работой, а не разбрасываться популистскими обещаниями.

«Конечно, оппозиция всегда найдет к чему придраться. Но всему же есть предел. Вся эта паника, которую раздули СМИ с легкой руки реформистов о сокращении доходов пенсионеров, а также лживых обвинения в адрес коалиции лишь показывает, что сегодняшней оппозиции не нужны факты, для них главное сместить правительство.» - отметил Корб, признав также, что падение рейтинга показало, что, претворяя в жизнь важные начинания, коалиция уделило мало внимания информированию населения.

Политик отметил также, что согласно данным Департамента социального страхования, уже в январе благодаря реформе доходы 58% пенсионеров или 217 тысяч человек выросли, еще 25% - это 93 тысячи, получили пенсии в прежнем объеме и лишь 17% порядка 62 тысяч пенсионеров, с доходом свыше 1352 евро и больше, потеряли.