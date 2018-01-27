Корб объяснил снижение рейтинга центристов

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, за падением популярности центристов скрываются настойчивые и необоснованные нападки со стороны оппозиции, которая умело перевернула достижения коалиции с ног на голову.
Комментируя результаты опроса, проведенного фирмой Kantar Emor, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что поводов для паники нет. «Правительство, возглавляемое центристами, целенаправленно идет к тому, чтобы доходы населения росли и разрыв между бедными и богатыми сокращался, а не увеличивался. Коалиция уже выделила дополнительные 215 миллионов евро в сферу здравоохранения, что позволит сократить очереди к специалистам, а также ввело новые пособия и увеличило размер прежних», - перечислил Корб проделанную правительством работу.
«Очевидно, что все вышеперечисленные методы еще не успели заработать на полную мощность, но я уверен, что уже начиная с февраля жители страны оценят шаги правительства и у оппозиции не останется доводов против», - сказал Корб.
Генеральный секретарь отметил также, что Партия реформ, которая так любит анализировать все на основе таблиц в Excel, вместо раздувания паники и инициирования беспочвенных вотумов недоверия в парламенте, могла бы заняться конструктивной работой, а не разбрасываться популистскими обещаниями.
«Конечно, оппозиция всегда найдет к чему придраться. Но всему же есть предел. Вся эта паника, которую раздули СМИ с легкой руки реформистов о сокращении доходов пенсионеров, а также лживых обвинения в адрес коалиции лишь показывает, что сегодняшней оппозиции не нужны факты, для них главное сместить правительство.» - отметил Корб, признав также, что падение рейтинга показало, что, претворяя в жизнь важные начинания, коалиция уделило мало внимания информированию населения.
Политик отметил также, что согласно данным Департамента социального страхования, уже в январе благодаря реформе доходы 58% пенсионеров или 217 тысяч человек выросли, еще 25% - это 93 тысячи, получили пенсии в прежнем объеме и лишь 17% порядка 62 тысяч пенсионеров, с доходом свыше 1352 евро и больше, потеряли.
«При этом если смотреть в общем, то даже эти 17% человек выиграли за счет общего роста зарплат, который в этом году составил рекордные 12%, а сокращение пенсий у них вызвано тем, что расчет не облагаемого налогом минимума у них шел с зарплаты. Если бы налог шел с пенсии, что логичнее, то уменьшения пенсионной выплаты, естественно, не было бы», - объяснил Корб.