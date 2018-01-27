Каролин Возняцки стала победительницей Australian Open

"Простите, хочу на секунду обнять трофей, - сказала Возняцки на церемонии награждения. - Я так долго ждала этого момента. Голос дрожит, трудно сдерживать слезы, это очень эмоциональный момент. Хочу отметить, что здесь невероятная поддержка. Болельщики приходили каждый день и здорово поддерживали всех игроков.

Хочу поблагодарить папу, который всегда был рядом и тренировал меня с первого дня, когда я начала играть в теннис в семь лет. Спасибо моему жениху, Дэвиду. С утра я очень переживала, но ты меня успокоил. Огромное спасибо всем, кто был со мной рядом. Надеюсь, меня теперь наконец возьмут на обложку Elle".