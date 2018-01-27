Каролин Возняцки стала победительницей Australian Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 43 миллиона долларов.
В финальном матче Каролин со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 переиграла румынку Симону Халеп. Встреча продолжалась почти три часа, пишет Newsru.com.
"Простите, хочу на секунду обнять трофей, - сказала Возняцки на церемонии награждения. - Я так долго ждала этого момента. Голос дрожит, трудно сдерживать слезы, это очень эмоциональный момент. Хочу отметить, что здесь невероятная поддержка. Болельщики приходили каждый день и здорово поддерживали всех игроков.
Хочу поблагодарить папу, который всегда был рядом и тренировал меня с первого дня, когда я начала играть в теннис в семь лет. Спасибо моему жениху, Дэвиду. С утра я очень переживала, но ты меня успокоил. Огромное спасибо всем, кто был со мной рядом. Надеюсь, меня теперь наконец возьмут на обложку Elle".
Теперь Возняцки спустя шесть лет вновь займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Это первая победа 27-летней датчанки на Открытом чемпионате Австралии. Халеп впервые в карьере вышла в финал турнира, в 2014-м и 2015 годах она играла в четвертьфинале.