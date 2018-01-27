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Бывший премьер Финляндии: мы оставляем за собой возможность вступить в НАТО

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ФОТО: STRINGER/BELGIUM/REUTERS/Scanpix

Кандидат в президенты Финляндии от партии "Центр" Матти Ванханен за день до выборов заявил, что выступает за неучастие в военных блоках, но, по его мнению, для России и Финляндии будет лучше, чтобы обстановка была стабильной.

"Мы оставляем за собой возможность вступить в НАТО", - сказал кандидат.

При этом Ванханен критикует Россию за крымские события, которые внесли неопределенность в европейскую политику, пишет fontanka.fi.

"В истории Европы границы менялись, но потом была достигнута договоренность, что границы останутся на своем месте. Мы не одобряем решение России овладеть Крымом", - сказал политик, добавив, что за пределом санкций наши страны должны оставлять место для сотрудничества.

Он также обратил внимание, что финны не чувствуют угрозы со стороны России. "Мы знаем, что Россия проводит улучшение вооруженных сил. Но в мою бытность премьером (2003 - 2010. - прим. ред.) мы увеличили ассигнования на оборону", - отметил Ванханен.

Первый тур выборов президента Финляндии состоится 28 января.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января 2018 года. О своих президентских амбициях заявили нынешний глава государства Саули Ниинисте (Sauli Niinistö), сторонник выхода Финляндии из еврозоны Пааво Вяюрюнен (Paavo Väyrynen), Нильс Товальдс (Nils Torvalds) от Шведской народной партии, Мерья Кюллёнен (Merja Kyllönen) от Союза левых сил, Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen)  из Социал-демократической партии SDP, Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) от "Зеленых", Матти Ванханен (Matti Vanhanen), которого выдвинула в кандидаты партия "Финляндский центр", а также Лаура Хухтасаари (Laura Huhtasaari) от партии "Истинные финны" (Perussuomalaiset).

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