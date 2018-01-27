Бывший премьер Финляндии: мы оставляем за собой возможность вступить в НАТО

"Мы оставляем за собой возможность вступить в НАТО", - сказал кандидат.

При этом Ванханен критикует Россию за крымские события, которые внесли неопределенность в европейскую политику, пишет fontanka.fi.

"В истории Европы границы менялись, но потом была достигнута договоренность, что границы останутся на своем месте. Мы не одобряем решение России овладеть Крымом", - сказал политик, добавив, что за пределом санкций наши страны должны оставлять место для сотрудничества.

Он также обратил внимание, что финны не чувствуют угрозы со стороны России. "Мы знаем, что Россия проводит улучшение вооруженных сил. Но в мою бытность премьером (2003 - 2010. - прим. ред.) мы увеличили ассигнования на оборону", - отметил Ванханен.

Первый тур выборов президента Финляндии состоится 28 января.