Вы удивитесь: как использовать водку в домашнем хозяйстве

Если у вас есть дома бутылка дешевой водки, которую вы пить не планируете, не торопитесь выливать в раковину ее содержимое. Оглянитесь вокруг - может быть, вы сможете использовать ее для очистки.

Кухонные поверхности

Вместо того чтобы тереть кухонные поверхности химическим средством, попробуйте очистить их водкой. Водка - хороший дезинфектор.

Разделочная доска

Деревянная разделочная доска, долгое время бывшая в употреблении, часто в таком состоянии, что очистить ее сложно. С помощью водки эту проблему можно эффективно решить - сбрызнете водкой разделочную доску, оставьте на пару минут и прополоскайте.

Зеркала и окна

Если средство для мытья окон закончилось, хорошая идея - использовать вместо него водку. Сбрызнете окно водкой и проведите сухой тряпкой, так вы снимете пыль и следы от пальцев.

Ванные комнаты

Следы от мыла и плесень довольно сложно убрать. Спрыснете их водкой, прополоскайте и вытрите насухо.

Лен

Наполните бутылку водкой и небольшим количеством эфирного масла, которое дает хороший запах, и распылите полученную смесь на льняную одежду. Это поможет избавиться от пятен.

Туфли