Вы удивитесь: как использовать водку в домашнем хозяйстве

Когда речь заходит о водке, людям первым делом приходит на ум алкогольный напиток, вызывающий сильное опьянение. В домашнем хозяйстве же бутылка - хорошее природное очищающее средство, передает Tarbija со ссылкой на nbcnews.com.
Если у вас есть дома бутылка дешевой водки, которую вы пить не планируете, не торопитесь выливать в раковину ее содержимое. Оглянитесь вокруг - может быть, вы сможете использовать ее для очистки.
Кухонные поверхности
Вместо того чтобы тереть кухонные поверхности химическим средством, попробуйте очистить их водкой. Водка - хороший дезинфектор.
Разделочная доска
Деревянная разделочная доска, долгое время бывшая в употреблении, часто в таком состоянии, что очистить ее сложно. С помощью водки эту проблему можно эффективно решить - сбрызнете водкой разделочную доску, оставьте на пару минут и прополоскайте.
Зеркала и окна
Если средство для мытья окон закончилось, хорошая идея - использовать вместо него водку. Сбрызнете окно водкой и проведите сухой тряпкой, так вы снимете пыль и следы от пальцев.
Ванные комнаты
Следы от мыла и плесень довольно сложно убрать. Спрыснете их водкой, прополоскайте и вытрите насухо.
Лен
Наполните бутылку водкой и небольшим количеством эфирного масла, которое дает хороший запах, и распылите полученную смесь на льняную одежду. Это поможет избавиться от пятен.
Туфли
Дурно пахнут туфли? Сбрызнете обувь смесью водки и эфирного масла, и плохой запах пропадет.