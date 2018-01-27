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Вы удивитесь: как использовать водку в домашнем хозяйстве

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Водка. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Когда речь заходит о водке, людям первым делом приходит на ум алкогольный напиток, вызывающий сильное опьянение. В домашнем хозяйстве же бутылка - хорошее природное очищающее средство, передает Tarbija со ссылкой на nbcnews.com.

Если у вас есть дома бутылка дешевой водки, которую вы пить не планируете, не торопитесь выливать в раковину ее содержимое. Оглянитесь вокруг - может быть, вы сможете использовать ее для очистки.

Кухонные поверхности

Вместо того чтобы тереть кухонные поверхности химическим средством, попробуйте очистить их водкой. Водка - хороший дезинфектор.

Разделочная доска

Деревянная разделочная доска, долгое время бывшая в употреблении, часто в таком состоянии, что очистить ее сложно. С помощью водки эту проблему можно эффективно решить - сбрызнете водкой разделочную доску, оставьте на пару минут и прополоскайте.

Зеркала и окна

Если средство для мытья окон закончилось, хорошая идея - использовать вместо него водку. Сбрызнете окно водкой и проведите сухой тряпкой, так вы снимете пыль и следы от пальцев.

Ванные комнаты

Следы от мыла и плесень довольно сложно убрать. Спрыснете их водкой, прополоскайте и вытрите насухо.

Лен

Наполните бутылку водкой и небольшим количеством эфирного масла, которое дает хороший запах, и распылите полученную смесь на льняную одежду. Это поможет избавиться от пятен.

Туфли

Дурно пахнут туфли? Сбрызнете обувь смесью водки и эфирного масла, и плохой запах пропадет.

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