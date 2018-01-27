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Бойня в ночном клубе в Бразилии: более десяти погибших

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Бразильская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAURO PIMENTEL/AFP

В Бразилии в ночном клубе вооруженные люди расстреляли посетителей: погибли от 14 до 18 человек, сообщает Globo.

Инцидент произошел под утро в бедном районе города Форталеза на востоке страны. Группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе, пишет Newsru.com.

Официальных данных о числе жертв трагедии нет. Globo сообщает о 18 погибших со ссылкой на сотрудника полиции на месте бойни. О 14 жертвах стрельбы сообщили проживающие по соседству люди. Среди жертв много женщин.

Агентство отмечает, что причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков, передает РИА "Новости". Предположительно, за атакой стоит банда Forró do Gago.

По данным телеканала Globo, пострадавших доставили в больницы. Их число уточняется.

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