Фото и видео: смотрите, в каких условиях живут солдаты в Тапаском военном городке

Дом 1-й пехотной бригады и различных род войск Сил обороны Эстонии, например, артиллерийского дивизиона, тылового батальона и пионерского батальона, - Тапаский военный городок является самым большим и современным в стране.
В городке находится крупнейшая в Балтии столовая с тремя большими залами. Персонал способен обеспечить трехразовым питанием более пары тысячи эстонских военных и расположенных там союзников — британских и датских солдат, пишет Virumaa Teataja.
Например, для одного приема пищи 2200 военных потребуется 400 кг картофеля.
Меню радует разнообразием. Например, на завтрак предлагается яичная каша, вареные яйца, колбаски, сыры, кусочки колбасы и ветчины, консервированные томаты или бобы. Фаворит у эстонцев — гречневая каша с мясом и с холодным соусом.
Из напитков предлагают молоко, кефир, воду с газом или без, кофе, чай. Фавориты у союзников — растворимый кофе, коричневый соус и острая пища (чилли).
Эстонские военнослужащие время от времени с удовольствием едят гамбургеры.
На кухне по графику работают два десятка эстонских и от восьми до десяти британских поваров.