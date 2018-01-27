Фото и видео: смотрите, в каких условиях живут солдаты в Тапаском военном городке

В городке находится крупнейшая в Балтии столовая с тремя большими залами. Персонал способен обеспечить трехразовым питанием более пары тысячи эстонских военных и расположенных там союзников — британских и датских солдат, пишет Virumaa Teataja.

Например, для одного приема пищи 2200 военных потребуется 400 кг картофеля.

Меню радует разнообразием. Например, на завтрак предлагается яичная каша, вареные яйца, колбаски, сыры, кусочки колбасы и ветчины, консервированные томаты или бобы. Фаворит у эстонцев — гречневая каша с мясом и с холодным соусом.

Из напитков предлагают молоко, кефир, воду с газом или без, кофе, чай. Фавориты у союзников — растворимый кофе, коричневый соус и острая пища (чилли).

Эстонские военнослужащие время от времени с удовольствием едят гамбургеры.

На кухне по графику работают два десятка эстонских и от восьми до десяти британских поваров.

Обед. ФОТО: Marianne Loorents

В ремонтной мастерской трудятся специалисты, например, автослесарь Вилли Сёэт, благодаря юмористическим историям которого часы работы пролетают вмиг. ФОТО: Marianne Loorents

У столовой Тапаского военного городка есть входы различного цвета: красный — только для союзников, синий — как для союзников, так и для эстонских военнослужащих, желтый — только для эстонских солдат. Все помещения, их обстановка и меню одинаковые. ФОТО: Marianne Loorents

В казарме есть сушильная комната, где можно воспользоваться и стиральными машинами. ФОТО: Marianne Loorents

«Холодильник» британского солдата за окном казармы ФОТО: Marianne Loorents

«Холодильник» британского солдата за окном казармы ФОТО: Marianne Loorents

В ремонтной мастерской на складе должен быть необходимый запас различных запчастей, чтобы при необходимости можно было быстро найти нужное. ФОТО: Marianne Loorents

В мобильном боксе происходит замена шин. Одну шину для бронемашины необходимо поднимать трем мужчинам, поскольку она весит более пары сотен кг. На замену всех восьми шин бронемашины уходит восемь часов. ФОТО: Marianne Loorents

Солдатский шкаф должен вмещать как военное снаряжение, так и личные вещи (например, зубные щетки и кроссовки). ФОТО: Marianne Loorents

В ремонтной мастерской кипит работа. ФОТО: Marianne Loorents

В каждой казарме есть паровая баня. ФОТО: Marianne Loorents