Видео: в готовящемся к сносу гараже нашли классические спорткары

Машины простояли нетронутыми практически 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.

Найденный Ferrari — это второе поколение гранд-турера, которое отличается удлиненной носовой частью для лучшей устойчивости на высоких скоростях. Пробег — 21 тысяча километров.

Под капотом машины установлен 3,3-литровый двигатель V12, отдача которого составляет 290 лошадиных сил и 294 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Максимальная скорость машины — 260 километров в час.

В 2016 году на аукционе Sotheby’s Ferrari 275 GTB с кузовом Scaglietti продали за 1 732 500 долларов.

Вторая находка — оригинальная Shelby Cobra с семилитровым двигателем Ford V8 мощностью 431 лошадиная сила. До «сотни» родстер мог разгоняться за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 262 километра в час. Для машин в версии Competition — 298 километров в час. Цена такой машины может составлять более двух миллионов долларов, пишет motor.ru.

Помимо Ferrari и Shelby, в том же гараже обнаружили BMW 325ix 80-х годов, Triumph TR-6 1976 года и Morgan Plus 8 1978 года.