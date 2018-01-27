Из-за погодных условий финские энергокомпании терпят милионные убытки

Обильные снегопады и большое скопление мокрого снега на деревьях привели к длительным сбоям в подаче электроэнергии на востоке страны в конце декабря и начале января. Как сообщает Союз предприятий энергетической отрасли Energiateollisuus, энергокомпании потратили на ремонтные работы порядка девяти миллионов евро.

Кроме того, почти 24 000 клиентов получат от энергокомпаний компенсации, общая сумма которых составит около четырёх миллионов евро. Компенсации выплатят тем, у кого электричество было отключено на протяжении более 12 часов.