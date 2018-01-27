Из-за погодных условий финские энергокомпании терпят милионные убытки

На ремонт повреждённых линий электропередач энергокомпании потратили около девяти миллионов евро, а ещё четыре миллиона они должны выплатить клиентам в виде компенсации за отключение электричества, передает Yle.
Обильные снегопады и большое скопление мокрого снега на деревьях привели к длительным сбоям в подаче электроэнергии на востоке страны в конце декабря и начале января. Как сообщает Союз предприятий энергетической отрасли Energiateollisuus, энергокомпании потратили на ремонтные работы порядка девяти миллионов евро.
Кроме того, почти 24 000 клиентов получат от энергокомпаний компенсации, общая сумма которых составит около четырёх миллионов евро. Компенсации выплатят тем, у кого электричество было отключено на протяжении более 12 часов.