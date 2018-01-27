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«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

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Картина дня: падение рейтинга правительства, выбор столицы "Тотального диктанта" и повышение акцизов

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ФОТО: Tairo Lutter

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями субботы.

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