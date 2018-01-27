Картина дня: падение рейтинга правительства, выбор столицы "Тотального диктанта" и повышение акцизов

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Грядет повышение акцизов! Что же произойдет с ценами на пиво, вино и водку?
Несмотря на то, что в конце прошлого года правительство подкорректировало планы по повышению акцизов на алкоголь, с первого февраля налоги на спиртное в любом случае вырастут. Читайте далее...
Рейтинг правительства упал до минимума с 2013 года
Поддержка коалиционного правительства, в которое входят Центристская партия, социал-демократы и IRL в сумме составила 36 процента. Такой низкий рейтинг коалиционного правительства в последний раз был летом 2013 года. Читайте далее...
Корб объяснил снижение рейтинга центристов
По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, за падением популярности центристов скрываются настойчивые и необоснованные нападки со стороны оппозиции, которая умело перевернула достижения коалиции с ног на голову. Читайте далее...
Сависаар: правительством руководят не центристы, а IRL
По мнению бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, у власти в Эстонии в настоящее время находятся не центристы, а Союз Отечества и Res Publica (IRL). Читайте далее...
Таллинну не удалось стать столицей "Тотального диктанта-2018"
Сегодня в Новосибирске выбрали столицу проекта «Тотальный диктант». Право провести диктант в 2018 году получил Владивосток. Читайте далее...
США расширили санкции в отношении России
США расширили санкции в отношении России, принятые из-за конфликта вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов. В санкционный список добавлен 21 гражданин России и Украины. Читайте далее...
Последнее видео с терпящего бедствие судна «Восток»: моряк передал всем привет
В Сети оказалось видео с готового затонуть корабля "Восток". Файл опубликовали власти Приморья на сайте администрации, но вскоре удалили его. Впрочем, недостаточно оперативно. Читайте далее...
Ильвес – финнам: в НАТО нельзя вступить, когда вокруг полыхает пламя
Политическая реальность такова, что Финляндия и Швеция в обозримом будущем не войдут в состав НАТО, но членство этих стран в Альянсе могло бы «повысить безопасность во всем регионе», считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Читайте далее...