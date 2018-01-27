Картина дня: падение рейтинга правительства, выбор столицы "Тотального диктанта" и повышение акцизов

Грядет повышение акцизов! Что же произойдет с ценами на пиво, вино и водку?

Несмотря на то, что в конце прошлого года правительство подкорректировало планы по повышению акцизов на алкоголь, с первого февраля налоги на спиртное в любом случае вырастут. Читайте далее...

Рейтинг правительства упал до минимума с 2013 года

Поддержка коалиционного правительства, в которое входят Центристская партия, социал-демократы и IRL в сумме составила 36 процента. Такой низкий рейтинг коалиционного правительства в последний раз был летом 2013 года. Читайте далее...

Корб объяснил снижение рейтинга центристов

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, за падением популярности центристов скрываются настойчивые и необоснованные нападки со стороны оппозиции, которая умело перевернула достижения коалиции с ног на голову. Читайте далее...

Сависаар: правительством руководят не центристы, а IRL

По мнению бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, у власти в Эстонии в настоящее время находятся не центристы, а Союз Отечества и Res Publica (IRL). Читайте далее...

Таллинну не удалось стать столицей "Тотального диктанта-2018"

Сегодня в Новосибирске выбрали столицу проекта «Тотальный диктант». Право провести диктант в 2018 году получил Владивосток. Читайте далее...

США расширили санкции в отношении России

США расширили санкции в отношении России, принятые из-за конфликта вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов. В санкционный список добавлен 21 гражданин России и Украины. Читайте далее...

Последнее видео с терпящего бедствие судна «Восток»: моряк передал всем привет

В Сети оказалось видео с готового затонуть корабля "Восток". Файл опубликовали власти Приморья на сайте администрации, но вскоре удалили его. Впрочем, недостаточно оперативно. Читайте далее...

Ильвес – финнам: в НАТО нельзя вступить, когда вокруг полыхает пламя