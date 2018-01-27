Фото с места происшествия: рыбак провалился под лед
27 января 2018 г., 16:56
Сегодня в 14 часов спасатели получили вызов на озеро Нуутри-Кыпу, где под лед провалился рыбак.
Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что мужчина самостоятельно выбрался и покинул озеро, передает Sakala.
Живущая вот уже 18 лет на берегу озера Тийна Кинк говорит, что раньше ни спасателям, ни полиции, ни скорой помощи не приходилось никого спасать на подпрудном озере Нуутри-Кыпу, хотя оно и пользуется большой популярностью среди рыбаков.
Сегодня человек провалился под лед в пяти-шести метрах от берега.