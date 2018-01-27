Фото с места происшествия: рыбак провалился под лед

Живущая вот уже 18 лет на берегу озера Тийна Кинк говорит, что раньше ни спасателям, ни полиции, ни скорой помощи не приходилось никого спасать на подпрудном озере Нуутри-Кыпу, хотя оно и пользуется большой популярностью среди рыбаков.