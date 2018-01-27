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  • Сочетавшиеся браком мужчины стали фигурантами административного дела о порче паспортов

Сочетавшиеся браком мужчины стали фигурантами административного дела о порче паспортов

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Радужный флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

В МВД завели административное дело против двух геев, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании браке. В столичном главке ведомства заявили, что это порча документа. Сами паспорта со штампами были признаны недействительными, передает newsru.

"В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке", - указано на сайте МВД.

В субботу один из участников резонансной истории Павел Стоцко сообщил "Дождю", что к его квартире в Люберцах пришли люди в штатском. Они "очень долго" стучали в дверь, а затем отключили у него свет и интернет.

О регистрации брака Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали накануне. Мужчины 4 января расписались в Дании, затем перевели документы на русский и заверили у нотариуса. После этого, по их словам, в МФЦ им поставили штамп в паспортах на странице семейного положения, тем самым подтвердив, что брак официально зарегистрирован. Они отметили, что сотрудник центра оформил документы "без лишних вопросов, не меняясь в лице".

В МФЦ эту информацию опровергли и заявили, что не обладают полномочиями проставлять в паспорта штампы о браке. В то же время там уточнили, что признать брак могут специалисты МВД, отделения которых располагаются на территории некоторых центров госуслуг.

В МВД затеяли служебную проверку, после которой намерены уволить нерадивую сотрудницу.

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