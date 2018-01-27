В Эстонии хотят отменить переход на сезонное время

"Нет причин сомневаться в оценке экспертов о том, что переход на сезонное время плохо влияет на здоровье людей. Мы недооцениваем влияние качества сна на здоровье. Все-таки установлено, что полноценный сон очень важен для счастья и благополучия человека", - сказал Талве агентству BNS.

Он выразил удовлетворение, что большинство евродепутатов из Эстонии поддерживают предложение об отмене сезонного времени.

"Государство должно приложить усилия к тому, чтобы в большей мере перейти от лечения заболеваний к их профилактике. Статистика показывает, что мы живем все дольше, однако в то же время продолжительность здоровых лет человека в Эстонии не повышается", - отметил Талве.

Отмечается, что идея об отказе от "перевода стрелок часов" нашла самую большую поддержку в Финляндии, Польше и Литве. Критики сезонного времени отмечают, что это не дает существенной экономии электроэнергии, но зато приводит к проблемам со здоровьем.