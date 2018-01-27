Трагедия в Латвии: суд не арестовал мужчину, застрелившего коллегу

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

Как сообщалось, вызов на место происшествия на ул. Мукусалас поступил вчера в 10.45. Стрелявший - мужчина 1980 года рождения, убитый - мужчина 1982 года рождения.

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на улице Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.