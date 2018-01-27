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Трагедия в Латвии: суд не арестовал мужчину, застрелившего коллегу

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Стартовый пистолет.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Суд сегодня отказал в санкции на арест мужчины, который вчера в Риге, вероятно, по неосторожности застрелил своего коллегу, передает Rus.Tvnet.

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

Как сообщалось, вызов на место происшествия на ул. Мукусалас поступил вчера в 10.45. Стрелявший - мужчина 1980 года рождения, убитый - мужчина 1982 года рождения.

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на улице Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 года рождения было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

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