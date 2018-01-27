Фото: американский военачальник ознакомился с киберобороной Эстонии

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"Значение киберобороны в последние годы резко возросло, как в гражданской инфраструктуре, так и при проведении военных операций, а также защите демократических процессов. Все теснее становится и наше сотрудничество в этой области с США", - сказал после встречи с Роджерсом министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства обороны Эстонии, по словам Луйка, Роджерс сыграл "ключевую роль" в расширении и углублении контактов и взаимодействия двух государств.

Министр отметил, что киберспециалисты Эстонии и США участвуют в совместных учениях, ведется регулярный обмен информацией между двумя государствами.

Луйк вручил Роджерсу почетный знак за заслуги первого класса Министерства обороны Эстонии.

Роджерс встретился также со специалистами кибер- и инфотехнологий, а также с начальником центра разведки Сил обороны Эстонии полковником Каупо Розином.