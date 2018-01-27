Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс

Робертсон в своем обращении сенатору Ханафи Мамату написала, что испытала отвращение при виде новой униформы малайзийской авиакомпании. Женщину смутили слишком короткие юбки и блузки, вырез которых настолько глубокий, что можно увидеть верх груди стюардесс, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mirror.

Пассажирка упомянула, что она часто совершает перелеты, однако ранее ни у европейских, ни у австралийских, ни у американских авиалиний не видела такой откровенной униформы. По мнению женщины, такой внешний вид портит репутацию Малайзии и оскорбляет чувства пассажиров.

В мае 2014 года стюардессы гонконгской авиакомпании Cathay Pacific потребовали у руководства изменить дизайн слишком сексуальной униформы.