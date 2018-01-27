Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подряд

Макаллистер подчеркивает, что на результаты их эксперимента могли оказать влияние такие вещи, например, как употребление кока-колы. "Рэнди время от времени отхлебывал колы, но больше ничего такого не было - ни декседрина, ни бензедрина, никаких психостимуляторов, которые так распространены сегодня".

Итак, к тому времени как Уильям Демент прибыл в Сан-Диего, эксперимент продолжался несколько дней, и Рэнди чувствовал себя довольно бодро - никаких особых отклонений у него не было заметно.

Но чем больше бессонных дней и ночей проводил юноша, тем больше неожиданных результатов проявлялось.

Рэнди регулярно проверяли на способность ощущать вкус и запах, различать звуки, и спустя некоторое время отклонения от нормы стали заметны.

Макаллистер вспоминает, как Рэнди говорил: "Не заставляйте меня это нюхать, я не в силах терпеть этот запах".

К удивлению экспериментаторов, его баскетбольные навыки никак не пострадали, даже улучшились - впрочем, это можно списать на то, что он был вынужден проводить много времени на спортивной площадке, чтобы побороть сон.

"Он был физически очень крепок, - вспоминает Демент. - Мы заставляли его играть в баскетбол или отводили в боулинг, нам надо было его чем-то занять, потому что если бы он закрыл глаза, он тут же уснул бы". Труднее всего было ночью, когда особо нечего делать и никуда не пойдешь.

По мере того как эксперимент набирал ход, внимание прессы к нему также нарастало, и в какой-то момент он стал третьей наиболее читаемой историей в общенациональной прессе США - вслед за убийством Джона Кеннеди и американского турне "Битлз".

Однако о нем чаще всего рассказывалось как забавной проделке двух школьников - примерно в том же тоне, в каком пишут о рекордах типа "20 человек сумели набиться в телефонную будку", вспоминает Макаллистер.

Но друзья относились к тому, что они задумали, очень серьезно, и, в конце концов, после 264 часов, проведенных Рэнди без сна, мировой рекорд был побит. Эксперимент завершился.

Вместо того чтобы наконец позволить Рэнди свернуться в постели и выспаться, его поместили в военно-морской госпиталь, где его мозг подвергли исследованию.

Макаллистер так описывает то, что случилось дальше.

"Он проспал 14 часов - что не удивительно - и проснулся от того, что захотел в туалет. Во время его первой ночи доля фазы быстрого сна (в то время считалось, что именно во время этой фазы мы видим сны) была очень большой. Затем она стала уменьшаться и вскоре стала обычной".

"А потом он снова пошел в школу… Это было поразительно", - добавляет Демент.

Результаты исследований мозга Рэнди были отправлены в научный центр в Аризоне. По словам Макаллистера, было сделано заключение, что "его мозг постоянно умудрялся погружаться в дрему и выходить из нее… одни его участки засыпали, другие бодрствовали".

"Он был далеко не первым человеком, кому пришлось долго, больше одной ночи, не спать, и человеческий мозг в ходе эволюции, видимо, научился справляться с этим, поочередно давая одним своим участкам отдохнуть, в то время как другие бодрствуют. Этим можно объяснить, почему не случилось ничего плохого", - говорит Макаллистер.

Многие пытались потом побить рекорд Гарднера - но Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать эти попытки, посчитав, что они могут быть опасны для здоровья.

11 суток без сна никак не сказались на самочувствии Рэнди (впрочем, позже сообщалось о том, что на протяжении нескольких лет он страдал бессонницей).

…Сразу после эксперимента двое старшеклассников устроили пресс-конференцию на пороге дома родителей Рэнди.

Собралась большая толпа, посыпались вопросы, и юноша, не спавший 11 суток, отозвался о своем необычном опыте весьма философски.