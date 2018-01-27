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В зоопарке Парижа из вольера сбежали 52 бабуина

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ФОТО: Sebastian Gollnow/AP

В пятницу сотрудник зоопарка сообщил об инциденте и уже к вечеру того же дня удалось переловить почти всех обезьян, пострадавших нет.

В пятницу, 26 января, из вольера в Венсенском зоопарке в Париже сбежали 52 бабуина, сообщает Korrespondent со ссылкой на Le Parisien.

Утром один из сотрудников зоопарка сообщил о сбежавшем из вольера животных. На место прибыли около сорока полицейских и спасателей, вооруженных специальными ружьями со снотворным.

При этом посетителей эвакуировали, а сам зоопарк закрыли. К концу пятницы удалось поймать всех обезьян. 

Руководство зоопарка заверило, что ни один бабуин не был в зоне, открытой для посетителей, и пострадавших нет.

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